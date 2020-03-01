Sivasspor, Ankaragücü'nü 3-0 yendi
Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor, deplasmanda Ankaragücü'nü ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Demir Grup Sivasspor; Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
SİVASSPOR HAFTAYA GALATASARAY İLE OYNAYACAK
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor puanını 48'e yükseltti. Ankaragücü 20 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlayacak.
MUSTAFA REŞİT AKÇAY'I İSTİFAYA DAVET ETTİLER
Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında MKE Ankaragücü taraftarları, Mustafa Reşit Akçay'ı istifaya davet ederken, eski teknik direktörleri İsmail Kartal'ın lehine tezahürat yaptı.