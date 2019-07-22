Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor

Adı Sivasspor ile uzun süredir anılan Alper Potuk konusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Uzun bir süredir gündemde olan Fenerbahçeli orta saha oyuncusuyla ilgili süren belirsizliğin sona ermesini isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat devreye girip oyuncuyla görüşeceği öğrenildi.

Çalımbay, takıma en az 5-6 takviye daha yapılmasını bekliyor.