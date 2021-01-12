Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Oğuz, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 119 maça çıkan 27 yaşındaki Oğuz, 3 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya