Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti
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Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti

12.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:22
Sivasspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sağ bek Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Oğuz, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 119 maça çıkan 27 yaşındaki Oğuz, 3 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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