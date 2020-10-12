"Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği" yıllık 6 ton karkas et üretecek
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"Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği" yıllık 6 ton karkas et üretecek

12.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:56

Sivas'ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle hayata geçirilen "88 Başlık Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği"nde yıllık 729 bin 770 litre süt ile 5 bin 915 kilogram karkas et üretimi yapılacağı bildirildi.

Sivas'ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle hayata geçirilen "88 Başlık Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği"nde yıllık 729 bin 770 litre süt ile 5 bin 915 kilogram karkas et üretimi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Porsuk köyünde 15 Mayıs'ta temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan çiftliğin açılışı yapıldı.

Vali Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin 4 ay gibi kısa bir sürede açılışını yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sivas'ın bu tür çiftliklerle Türkiye'ye örnek olacağını kaydeden Ayhan, şunları kaydetti:

"Birlik başkanımızı tebrik ediyorum. Emanet, işin ehlinde olduğu zaman güzel işler çıkıyor. Biz de destek olmaya çalıştık. Tarımda ehemmiyetli bir yapının önemini burada görüyoruz. Tarımda örgütlü bir yapı ve ölçek ekonomisi çok önemli. Bu iki kavramı sahaya iyi yansıtırsak çok da güzel neticeler alabiliriz. Bizim görevimiz de destek olmak. Salgın döneminde gördük ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Böyle çiftliklerle herkese örnek olacağız."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kentte son yıllarda tarım alanında TKDK aracılığıyla bir çok yatırım yapıldığını anımsattı.

Bilgin, "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan tek bir şey var o da üretmek. Hepimiz hangi alanda olursa olsun üretimi destekleyen, artıran ve doğal olarak da istihdama destek veren her alana, tüm kurum ve kuruluşlar olarak destek olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Sivas'ta tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan kurumlara teşekkür plaketi takdim etti.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından TKDK desteği ile hayata geçirilen tesiste, yıllık 729 bin 770 litre süt ile 5 bin 915 kilo karkas et üretimi yapılacak.

'Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği' yıllık 6 ton karkas et üretecek
'Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği' yıllık 6 ton karkas et üretecek
'Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği' yıllık 6 ton karkas et üretecek
'Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği' yıllık 6 ton karkas et üretecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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