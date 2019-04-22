Sivas'ta Burak Yılmaz'ın Kafasına Yabancı Madde Atıldı
Sivasspor-Beşiktaş maçının devre arasında siyah-beyazlı takımın forveti Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı.
Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısının son düdüğünün ardından iki takım da soyunma odasına yönelirken Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı.
Burak Yılmaz, soyunma odasına giderken başına aldığı madde nedeniyle tünelin girişinde yerde kaldı. Golcü oyuncu, bir süre buz tedavisi gördükten sonra soyunma odasına götürüldü. Burak Yılmaz'ın kafasında herhangi bir yarılma veya kanama olmadığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ile Ahmet Ürkmezgil, soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ın son durumunu öğrendiler.
(Sporx)
YORUMLAR (4)
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Peki buragin tribünlere yaptığı el hareketlerini niye yazmıyorsunuz etkiye tepkidir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bizim 1000 Ali yok ortalarda. Kendini merkezbankasina yüzde 25 ile faize mi yatirdi acaba?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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KENDİ DR GÖTÜRSELERDİ ..GOL GÜZELDİ..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sivas sen boyle gidersen kumeye kadar gider buCevap Yaz 2 Yayından Kaldır