Sivas Belediyespor'dan Hizmet-İş'e Ziyaret

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'un Kulüp 2. Başkanı Ali İzgi, Ferdi Sporlar ve Tesis sorumlusu Osman Yılmaz ve Kulüp Müdürü Kurbani Bütüner, Hizmet-İş Sendikası Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika binasında gerçekleştirilen ziyarette İzgi ve Şimşek bir süre sohbet etti. Kulüp 2. Başkanı İzgi, "Hizmet-İş Sendikası Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek'e kulübümüze yapmış oldukları destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şimşek ise Sivas Belediyespor heyetine teşekkür etti.

Ziyaret sonrasında İzgi, Şimşek'e Sivas Belediyespor'un 58 numaralı Nihat Şimşek yazan formasını hediye etti.