: Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok

10.01.2020 22:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:04

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı. Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına ve yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayan sağlık ekibi tarafından hastalığın teşhis edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"TEDAVİSİ TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR"

"Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

DURUMU NETLİK KAZANDI

Fanatik gazetesinin haberine göre yıldız oyuncu 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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