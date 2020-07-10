Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen'i (38) arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:59

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen'i (38) arama çalışmaları devam ediyor. Selahattin Güngen'in kardeşi, İlhan Güngen, "İlgili birimler, devlet sürekli ilgileniyor. Bize bilgiler veriyor ama şu ana kadar herhangi bir iz yok" dedi.

Şırnak'ta nakliyecilik yapan İzzet Batmaz ve PVC kapı, pencere satışı yapan Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, otomobille dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı. İkiliden bir süre haber alamayan aileleri, İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında insansız hava aracıyla (İHA) Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş bulundu. Pazartesi günü aile bireyleri de yaklaşık 60 kişilik bir grup ile aracın bulunduğu bölgede arama gerçekleştirdi ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Güngen ve Batmaz'ın kaybolduğu bölgede Jandarma Özel Harekat timlerince karadan, İHA'lar ile de havadan arama çalışmaları 6'ıncı günde devam ediyor. Selahattin Güngen'in kardeşi İlhan Güngen, ağabeyi ve eniştesinin ölü veya diri bulunmasını istediklerini belirterek, "Cevizdüzü köyü mevkiine ailesi ile pikniğe gittikten sonra kahvaltı yaptılar. Ağabeyim ve eniştem ailelerini orada bırakarak dolaşmak için araçla yukarı taraflara gittiler. Belirli bir yere kadar araçla gitmişler, sonra herhalde yaya dolaşmışlar. Saat 12.00 gibi kardeşim onları arayarak, yemek hazır, yemek yemeğe gelmeyecek misiniz? diye sormuş. 'Siz yiyin biz sonra geliriz' demişler. Daha sonra kendilerine bir daha ulaşamadık. Sonra biz aileyi alıp Şırnak'a getirdik. Daha sonra İkizce Karakolu'na gidip durumu bildirdik. O akşam heronlar kalktı. Aracın yerini tespit ettiler. Ertesi gün sabah saatlerinde aile fertleri yaklaşık 50-60 kişi aracın bulunduğu bölgeye gidip oradaki araziyi aradık ama herhangi bir ize, herhangi bir şeye rastlamadık. Daha sonra akşam saatlerinde askerler bizi geri getirdi. Orasının özel güvenlik bölgesi olduğunu, bundan sonra ancak heronlar ile dolaşılabileceğini, bizim dolaşmamızın yasak olduğunu söylediler. Herhangi bir sıkıntı olabilir gerekçesi ile biz de eve geldik. Aracımızı da oradan aldık" dedi.'UMUDUMUZ BİR AN ÖNCE BULUNMASI'Kayıplarının bir an önce bulunması umudunu taşıdıklarını ifade eden Güngen, şunları kaydetti:

"Savcılık, Valilik, askeriye, gerekli neresi varsa biz başvurumuzu yaptık. Şu anda 2 kişi kayıp ve ikisinin de 5'er çocuğu var. Biz bunları bulamıyoruz. Bunları bulamadığımız sürece bizim içimizdeki şüpheler; öldürülüp bir yere mi atıldılar, kaçırıldılar mı? Bu şüpheler hep olacak. Ölü veya diri nerede olursa olsun bir an önce ailesine, bizlere teslim edilmesini talep ediyoruz. İlgili birimler, devlet sürekli ilgileniyor. Bize bilgiler veriyor, ama şu ana kadar herhangi bir iz yok. Herhangi bir bulgu, delil hiçbir şey yok. Umudumuz bir an önce bulunması."


Kaynak: DHA

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