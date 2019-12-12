: 'Şırınga çikolata' firmasının mali işler müdürü: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz

12.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:57

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 'şırınga çikolata' üretimi yapılan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümünün ardından açıklama yaptı. Uçkun, "Birkaç firma daha üretiyor. Bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle üretiyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz" dedi.

GÖZLER FİRMAYA ÇEVRİLDİ

Ankara'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal, okul kantininden aldığı, şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, iddiaya göre, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Çikolatanın üretildiği, Kocaeli Gebze'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, ürünle ilgili açıklama yaptı.

"ADLİ TIP RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Uçkun, "Öncelikle olaydan duyduğumuz üzüntüyü belirtmek istiyoruz. Ailenin acısını paylaşıyoruz. Konuyla alakalı tam bir açıklama yapmak için Adli Tıp raporunu bekliyoruz. Her ne kadar savcılık, ölümü çikolataya bağlasa da çocuğun ağzında ve gırtlağında yediği çikolatadan dolayı olduğuna dair bulguya rastlanamadığı bilgisi var elimizde. Ayrıca bu ürünü birkaç firma daha üretiyor. Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok" diye konuştu.

"BAKANLIĞIN İZNİ İLE ÜRETİLİYOR"

'Şırınga çikolata'yı yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Yüksel Uçkun, "Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır. Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

BİR ACI HABER DE DİYARBAKIR'DAN GELDİ

Ankara'da dün şırıngalı çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız'ın ardından, Diyarbakır'da da bir çocuk yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, Seyrantepe mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019'da okul çıkışında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan ve 9 gün yaşam mücadelesi veren küçük çocuk,tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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