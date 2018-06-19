Dünya Kupası Maçında Stadı Basan Sinekler, Futbolcuları İsyan Ettirdi

Dün gece oynanan Tunus - İngiltere maçında futbolcular, küçük sineklerin stada hücum etmesiyle birlikte zor anlar yaşadı.

Dünya Kupasında, Volgograd Arena'da oynanan Tunus-İngiltere maçında futbolcular beklemedikleri bir sıkıntı yaşadı. Çevre kirliliğine de bağlı olarak küçük sineklerin adeta stada hücum etmesi zor anlara neden oldu.

SÜREKLİ SPREY SIKTILAR

Bu nedenle her iki takım oyuncularına da sinekten koruyan özel spreyler sıkılarak maçta sorun çekmemeleri hedeflendi.

Kaynak: Skorer

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