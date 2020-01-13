Haberler » Spor » Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı - Spor

Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı

İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile sözleşmesi feshedilen ve ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Simon Kjaer, AC Milan'a imza attı.

13.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:25
Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı

, ve 'un da gündeminde olduğu iddia edilen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu.

Kjaer'in bonservisini elinde bulunduran İspanyol ekibi Sevilla, sezon başında Atalanta'ya kiralanan Danimarkalı yıldızın Atalanta'dan ayrıldığını ve bir başka İtalyan ekibi 'a transfer olduğunu açıkladı.

Kjaer'in sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.


Haber Videosu

: Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler