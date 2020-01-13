Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı
İtalya Serie A takımlarından Atalanta ile sözleşmesi feshedilen ve ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Simon Kjaer, AC Milan'a imza attı.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde olduğu iddia edilen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu.
Kjaer'in bonservisini elinde bulunduran İspanyol ekibi Sevilla, sezon başında Atalanta'ya kiralanan Danimarkalı yıldızın Atalanta'dan ayrıldığını ve bir başka İtalyan ekibi Milan'a transfer olduğunu açıkladı.
Kjaer'in sezon sonuna kadar kiralandığı ve satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.