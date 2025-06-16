Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Simge Aköz kimdir? Simge Aköz kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'da libero olarak oynayan Türk millî voleybolcu. Daha öncesinde; İstanbul Artvinspor, Ünsped, Yeşilyurt, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank kulüplerinde forma giydi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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