Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu

02.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:46

İtalya ve Milan'ın eski başkanlarından Silvio Berlusconi, son konuşması ile yine kendisini hatırlattı. Uzun yıllar Milan'ın başkanlığını yapan, aynı zamanda eski İtalya Başbakanı olan Silvio Berlusconi, son olarak İtalya 3. Ligi'nde mücadele eden Monza takımını satın almıştı. Berlusconi, takımı Monza'nın Olbia'yı 3-0 yenmesinin ardından antrenman sahasına indi ve futbolcuları ziyaret etti. Monza taraftarlarıyla da kısa bir sohbet eden Berlusconi'nin bir sözü ise İtalya'da gündem oldu.

"BU TAKIM MİLAN'I BİLE YENER"

Eski İtalya Başbakanı, Monza taraftarları ile girdiği sohbette "Bu takım, Milan'ı bile yener. Hepiniz harikasınız, desteğiniz için teşekkür ederim. Ancak şimdi size elveda diyeceğim çünkü f..hişelere gitmem gerekiyor." sözlerini kullandı. Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, İtalya Serie C'de 13 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor.