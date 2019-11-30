Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi
Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi.
30.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:54
Şili'de metro ücretine zam yapılması ile başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Başkent Santiago'da göstericiler polisle çatışırken, protestolarda çok sayıda yaralı olduğu bilgisi elde edildi.
LİGLER İPTAL EDİLDİ
Gittikçe şiddeti artan protestolar sebebiyle, Şili Futbol Federasyonu ikinci bir karara kadar, futbol liglerinin iptal edildiğini açıkladı.
Şili Premier Ligi'nde, Universidad Catolica takımı 53 puanla lider durumda bulunuyor.
Haber Videosu: Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi
HABER YORUMLARI (1)
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KEŞKE ŞİLİ YADA FRANSADA DOĞSAYDIM ADAMLAR HAKKINI YEDİRMİYOR ONURLU İNSANLAR 2 AYAKLI KOYUN DEĞİLLER.Cevap Yaz Yayından Kaldır