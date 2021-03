Shroom Coin nedir? Shroom Coin yorum ve grafiği

Shroom.Finance bugünkü fiyatı ₺5,24 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺13.204.712 TRY. Shroom.Finance son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #543, piyasa değeri ₺269.472.174 TRY. Dolaşımdaki arz 51.386.058 SHROOM coin ve maksimum seviyede. 65.557.424 SHROOM coin.

SHROOM COİN NEDİR?

Shroom.Finance, bir sonraki ademi merkeziyetçi borsalar dalgasını oluşturma hırsına sahip bir Sushiswap çatalı - ağırlıklı olarak oyun içi varlıklarda uzmanlaşmış, tahmini 10 milyar dolar değerinde bir pazar. Proje Eylül 2020'de başlatıldı.

Shroom.Finance'ın Kurucuları Kimlerdir?

Shroom.Finance'in ekip üyeleri, bir dizi başka blockchain projesi için çalıştıkları için anonim kalmayı seçti.

Shroom.Finance'i Benzersiz Yapan Nedir?

Proje hakkında çok az bilgi var ve hatta resmi web sitesi bile projenin beta modunda olduğu ve "riski size ait olmak üzere kullanmanız" gerektiği konusunda uyarıyor.

Shroom.Finance hala çok yeni ve şimdiye kadar uyguladığı akıllı sözleşmeler için resmi bir denetim yapılmadı.

Projenin, kripto topluluğu ve Ethereum ekosisteminde başarılı bir sicile sahip en iyi mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiği söyleniyor .

YFI ve SUSHI gibi diğer yönetişim belirteçleri gibi, SHROOM'un da doğal bir değeri yoktur. Sonuç olarak, değeri, topluluğun değerinin ne olduğunu düşündüğüne dayanır.

Dolaşımda Kaç Shroom.Finance (SHROOM) Parası Vardır?



Kaç SHROOM tokeninin dolaşımda olduğu belli değil, ancak maksimum arzın 40,5 milyonda olduğuna inanılıyor.

Shroom.Finance Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Oyun içi varlıklara odaklanması nedeniyle, Shroom.Finance, Ethereum blok zincirine dayanır ve ağırlıklı olarak ERC-721 ve ERC-1155 standartları kullanılarak oluşturulan fungible olmayan tokenlerle ilgilenir.