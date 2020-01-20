: 'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi

20.01.2020 22:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:06

Galatasaraylılar, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.

Ece Üner, ''Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!'' paylaşımında bulundu.

İşte Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden bazıları:

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