"Show TV boykot" tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi
Galatasaraylı taraftarlar, Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı Twitter'dan protesto etti. Tepkiler sonrası Ece Üner, sarı-kırmızılı camiadan özür diledi.
Galatasaraylılar, Ece Üner'in sunduğu Show Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı "Show TV boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner Twitter'dan özür diledi.
Ece Üner, ''Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!'' paylaşımında bulundu.
İşte Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden bazıları:
Haber Videosu: 'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi
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Hep galatasaray hep fenerbahçe . Her türlü kirliliğin içinde hep bunlar . bu iki kulüpten Türk futbolu temizlenmeli .Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Kadını neden protesto ediyorlar anlamadım, sanki haber içeriğini kadın hazırlıyor. Kameraya da ne yazıyorsa onu okuyor, önceden içeriği izlemiyor. Suç video hazırlayan veletlerde. O jeneriği yapan her kimse, çok pis Galatasaray düşmanı. Bilinçli olarak yapılmış, yalnız bu kadının suçu yok.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ECE KIZIMIZA KIRMIZI ETEK PEK AÇIYOR YANİ DİYCEMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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utanmaz)))))))))))))))))))))1 1 Yayından Kaldır
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show haberleri deli saçması yıllardır aynı reha vardı ısmarlama intihar haberleri şimdi de çok fazla değişmemiş ciddiyet yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Kizim bunlar derin konular sen boyle seylere kafa yorma yoksa seni yorarlar!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır