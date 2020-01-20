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"Show TV boykot" tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi

Galatasaraylı taraftarlar, Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı Twitter'dan protesto etti. Tepkiler sonrası Ece Üner, sarı-kırmızılı camiadan özür diledi.

20.01.2020 22:57 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:06

Galatasaraylılar, 'in sunduğu Show Ana 'de yayınlanan bir haber nedeniyle kanalı "Show boykot" hashtagi ile protesto etti. Kısa süre içinde binlerce tweet atılması sonrasında Ece Üner 'dan özür diledi.

Ece Üner, ''Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir!'' paylaşımında bulundu.

İşte Galatasaraylı taraftarların tepkilerinden bazıları:


Haber Videosu

: 'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner, Galatasaray'dan özür diledi
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HABER YORUMLARI (6)

  • NİRVANA:
    Hep galatasaray hep fenerbahçe . Her türlü kirliliğin içinde hep bunlar . bu iki kulüpten Türk futbolu temizlenmeli .
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  • UCUBE:
    Kadını neden protesto ediyorlar anlamadım, sanki haber içeriğini kadın hazırlıyor. Kameraya da ne yazıyorsa onu okuyor, önceden içeriği izlemiyor. Suç video hazırlayan veletlerde. O jeneriği yapan her kimse, çok pis Galatasaray düşmanı. Bilinçli olarak yapılmış, yalnız bu kadının suçu yok.
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  • SÜRÜ:
    show haberleri deli saçması yıllardır aynı reha vardı ısmarlama intihar haberleri şimdi de çok fazla değişmemiş ciddiyet yok
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