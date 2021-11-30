Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba coin neden yükseliyor? Kraken borsası hangi ülkenin?

Shiba coin neden yükseliyor? Shiba Kraken'de listelendi mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Kraken borsası hangi ülkenin?

SHIBA KRAKEN'DE LİSTELENDİ Mİ?

Dünyanın en büyük borsalarından biri olan Kraken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Ünlü memecoin'i listeleyeceğini duyuran Kraken, detayları da aktardı. Bu listeleme haberi geldikten sonra Shiba Inu fiyatında çok sert yükselişler meydana geldi.

Listeleme haberinin ardından yatırımcılarına %31'den fazla kazanç getiren Shiba Inu ekosistemi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Activision firması ve Newegg'in Shiba Inu'yla ortaklık imzalaması yatırımcılarını memnun etmişti.

Kraken'in resmi twitter hesabı üzerinden paylaşılan duyurdu şu sözlere yer verdi:

"KRAKEN'DE YENİ LİSTELEME:

SHİBA INU MEVDUATLARI ŞİMDİ BAŞLIYOR! TİCARETE 30 KASIM'DA BAŞLANABİLECEK."

SHIBA NEDEN YÜKSELİYOR?

Shiba Coin'deki yükselişlerin nedeninin Kraken listelemelesi olduğu belirtiliyor.

KRAKEN BORSASI HANGİ ÜLKENİN?

Kraken, 2011 yılında kurulmuş, San Francisco Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kripto para borsası ve bankasıdır. Piyasa katılımcılarının çeşitli kripto para birimlerinde ticaret yapabileceği seçenekler sunar.

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