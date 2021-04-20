SHIBA Coin nedir? SHIBA INU (SHIB) Coin yorum ve merak edilenler

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside SHIB. SHIBA coin, mem tabanlı ve % 100 merkezi olmayan bir topluluk deneyidir ve simgelerin 1 / 2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzuna kilitlendiğini ve anahtarların yakıldığını iddia eder. SHIBA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, SHIBA Coin nedir? Güncel SHIBA Coin yorum ve grafiği