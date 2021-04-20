SHIBA Coin nedir? SHIBA INU (SHIB) Coin yorum ve merak edilenler
Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside SHIB. SHIBA coin, mem tabanlı ve % 100 merkezi olmayan bir topluluk deneyidir ve simgelerin 1 / 2'sinin Vitalik Buterin'e gönderildiğini ve diğer yarısının Uniswap havuzuna kilitlendiğini ve anahtarların yakıldığını iddia eder. SHIBA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, SHIBA Coin nedir? Güncel SHIBA Coin yorum ve grafiği
SHIBA INU bugünkü fiyatı ₺0,000032 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.343.445.758 TRY. SHIBA INU son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2419, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.
SHIBA COİN NEDİR?
SHIBA INU'ya göre, SHIBA'nın yaratılmasının ardındaki mantık, Shibas'ın hazinelerini nereye gömdüklerini sürekli unutmalarıdır.
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