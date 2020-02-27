Sheffield United, Uğurcan Çakır için 29 milyon euro teklif edecek
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla devlerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a, İngiltere'den bir takım daha talip oldu. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Uğurcan Çakır için bordo mavililere 29 milyon euro teklif edecek.
Trabzonspor'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük.
The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.
29 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER
İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra Liverpool ve Tottenham'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi.
SHEFFIELD DAHA AVANTAJLI
Ancak Liverpool ve Tottenham'ın Uğurcan'ı yedek kaleci olarak almayı planladıkları ve bu sebeple Sheffield'ın transferde daha avantajlı olabileceği ileri sürüldü.
Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olacak.
Haber Videosu: Sheffield United, Uğurcan Çakır için 29 milyon euro teklif edecek
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KRAMPONLARINI ALIRLAR 29 MİLYON AVRO YA UGURCANIN UGURCAN EN AZ 50 MİLYON AVROCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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en az 40Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok daha yükseğine transfer olacaktır. bu türk futbolu adına sevindirici bir gelişme, umarım böyle yetenekleri daha çok çıkarıp yurtdışınıa satarız. türk futbolunun kurtuluşu ancak böyle olur. yaşlı futbolcularla kulüpleri borç batağına saplamaktan artık vazgeçilmeli. alt yapılar için profosyenel ekipler kurulmalı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cenk 25 ettiyse Uğurcan en az 40 eder. Ucuza vermesinlerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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29 ne la, fenerden yada gs den veya bjk den balon topçumu alıyorsunuz. Çık bakalım oradan bir 40 m eurozüzerinede sonraki satıştan 0 alırım sheffCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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HAYEL KURMAYA DEVAM EDİNCevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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yav he heCevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır