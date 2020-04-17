SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim - Spor
Amerika Birleşik Devletleri, Shane Larkin, Anadolu Efes, Basketbolcu, Spor

Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim

Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkçe bir isim seçmek durumunda kalsaydı "Şahin" ismini tercih edeceğini söyledi.

17.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:12
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim

Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Larkin, koronavirüs nedeniyle basketbola verilen arada çalışmalarını ABD'de sürdürdüğünü açıkladı.

27 yaşındaki basketbolcu, Türkçe bazı kelimeler öğrendiğini ifade ederek, "Favori kelimem 'Kolay gelsin'. Bunu çok sık kullanıyorum. Türkçe'de daha akıcı olmak isterdim ama zor dil" şeklinde konuştu.

"ŞAHİN İSMİNİ SEÇERDİM"

Larkin, 'Hangi Türkçe ismi seçerdin' sorusuna, ise, "Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim. Birçok insan bana Şahin diyor" diye konuştu.

Yıldız basketbolcu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile çalışmaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi. Başarılı oyuncu, maçlardan sonra evde tekrarları izlediğini ve nerelerde hata yaptığını gördüğünü ifade etti.

"EFES KALBİMDE ÖNEMLİ BİR YERDE"

Anadolu Efes'teki geleceği hakkında da konuşan Larkin, "Efes benim en uzun süre oynadığım takım. Çok güzel şeyler yaşadık. Kalbimde önemli bir yerde. Burada olmaktan çok mutluyum ancak gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu anda tek düşündüğüm takımda başarılı olmak" açıklamasında bulundu.

Shane Larkin gelecekte antrenör olarak bir planın olmadığı fakat gelecek yıllarda belki bunun değişebileceğini söyledi.

A Milli Basketbol Takımı'nda henüz oynayamadığını belirten 27 yaşındaki basketbolcu, takımın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu vurguladı. Türkiye'deki favori yemekleri de açıklayan Larkin, köfte ve mantıyı sevdiğini, tatlılardan da baklava beğendiğini belirtti.

Yıldız basketbolcu ayrıca ABD'li efsane oyuncu Allen Iverson'ı örnek aldığını açıkladı.

Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

'2 bin kadınla birlikte oldum' diyen efsaneden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon harcadım Spor
"2 bin kadınla birlikte oldum" diyen efsaneden tarihi itiraf: Uyuşturucuya 100 milyon harcadım
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı genç yıldıza, Süper Lig devi talip oldu Spor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı genç yıldıza, Süper Lig devi talip oldu
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı Spor
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti Spor
İngiliz efsane koronavirüsten vefat etti
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün ücretini belirledi Spor
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün ücretini belirledi
Kim ne kadar verdi? Fenerbahçeli oyunculardan büyük yardım Spor
Kim ne kadar verdi? Fenerbahçeli oyunculardan büyük yardım
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
İnter, Lautaro Martinez'in alternatiflerini belirledi
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Abdullah Avcı'dan Sergen Yalçın sözleri: Beşiktaş onu, o da Beşiktaş'ı istiyordu
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Mbaye Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Abdülkadir Ömür: En büyük hayalim Barcelona'da Messi ile birlikte oynamak
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Onazi, Denizlispor tesislerine gelerek antrenman sahalarının çimlerini biçti
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Deniz Seki Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Manken Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 10:38:26. #1.14#
title