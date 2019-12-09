: Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı

09.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:45

Euroleague'de henüz 2 hafta önce attığı 49 sayıyla tarihe geçmeyi başaran Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin, bu kez hünerlerini ayağıyla sergiledi.

Kişisel Twitter adresinden bir video paylaşan Larkin, ayağıyla üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle sosyal medyada gündem oldu.

Bu sezon 11 maçta ortalama 27 dakika süre alan Shane Larkin, %53.5 üçlük yüzdesiyle 22.2 sayı, 3.9 asist, 3.3 ribaund ve 25.2 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.

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