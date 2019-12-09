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Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı

Anadolu Efes'in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, antrenmanda ayağıyla kaydettiği üç sayılık basket ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

09.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:45
Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı

Euroleague'de henüz 2 hafta önce attığı 49 sayıyla tarihe geçmeyi başaran 'in Amerikalı yıldızı , bu kez hünerlerini ayağıyla sergiledi.

Kişisel Twitter adresinden bir paylaşan Larkin, ayağıyla üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle sosyal medyada gündem oldu.

Bu sezon 11 maçta ortalama 27 dakika süre alan Shane Larkin, %53.5 üçlük yüzdesiyle 22.2 sayı, 3.9 asist, 3.3 ribaund ve 25.2 verimlilik puanı ortalaması tutturdu.


Haber Videosu

: Shane Larkin bu kez ayağıyla üç sayılık basket attı
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