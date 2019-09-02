Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Yevhen Konoplyanka'yı transfer etti.

02.09.2019 20:24
Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka'yı renklerine bağladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı. Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Yevhen Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.

Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı transfer etti
Kaynak: AA
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