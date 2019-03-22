Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes'ten Beşiktaş Açıklaması
Sezon sonu sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş ile anılan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Martin Linnes, "Eşim beni aradı ve söylentiler doğru mu diye sordu." dedi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve hala sarı kırmızılı takım ile sözleşme yenilemeyen Martin Linnes, son olarak hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları için konuştu.
Norveç basınına röportaj veren Linnes, ''Bu konuda ben hiçbir şey duymadım. Eşim arayıp bu söylentiler doğru mu diye sordu. O da merak etmiş. Neler olduğunu ben de bilmiyorum. Bazen ne konuşulduğunu hiç bilemezsiniz. Çevremi düşünmeden önce kendimi düşünmek zorundayım.'' sözlerini kullandı.
''GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM''
Galatasaray'da kalmak istediğini de belirten 27 yaşındaki futbolcu, ''Olduğum yerde kalmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesini umuyorum. Bunu hak ediyor muyum yoksa etmiyor muyum sezon sonunda göreceğiz.'' dedi.
Öte yandan Galatasaray'ın Linnes'in maaşında 300 bin euro artışa gidip Norveçli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtiliyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 26 maça çıkan Linnes, 2 de gol atmayı başarmıştı.
(Sporx)
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Açıkçası eğer beşiktaşa gidersede seveceğiz kuzeyin kralını. Gerçekten karakter sporculuk herşey var. Atam''ın dediği sporcu tam olarak Martin Linnes. ''Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim''.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLI BİR SPORCU. CİMBOM BU ADAMA SAHİP ÇIKMALI.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Linnes adamin dibidir. Edepli ahlakli caliskan futbolcu. Kesinlikle kalacaktirCevap Yaz 10 Yayından Kaldır