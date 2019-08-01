Sezon Öncesi: Kristal Saray Beş Vs Bristol Şehrini Vurdu

Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Max Meyer ve Connor Wickham, Crystal Palace'ı Bristol City'ye karşı etkileyici bir sergiye sokarken attı. Crystal Palace rahat 5-0 kazananları koştu.

1.08.2019 18:21

Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Max Meyer ve Connor Wickham, Crystal PalaceBristol City'ye karşı etkileyici bir sergiye sokarken attı. Crystal Palace rahat 5-0 kazananları koştu.

Kaynak: Dugout

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