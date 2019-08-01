Sezon Öncesi: Kristal Saray Beş Vs Bristol Şehrini Vurdu
Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Max Meyer ve Connor Wickham, Crystal Palace'ı Bristol City'ye karşı etkileyici bir sergiye sokarken attı. Crystal Palace rahat 5-0 kazananları koştu.
Andros Townsend, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Max Meyer ve Connor Wickham, Crystal Palace'ı Bristol City'ye karşı etkileyici bir sergiye sokarken attı. Crystal Palace rahat 5-0 kazananları koştu.
Kaynak: Dugout
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