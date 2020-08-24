Seydişehir'de 90 santigrat derece jeotermal su bulundu Konya'nın Seydişehir ilçesinde bin 700 metre derinlikte 90 santigrat derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bin 700 metre derinlikte 90 santigrat derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından bir süredir Seydişehir ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi girişinde Hacılar mevkiinde jeotermal su kaynakları tespit edildiği için başlatılan sondaj çalışması mutlu sona ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı sondaj çalışması sonrası bin 700 metre derinlikte açılan kuyuda 90 santigrat derece sıcaklıkta jeotermal su bulunduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA