Sertaç Şanlı: Böyle duygular yaşarken düzgün bir cümle kurmak çok zor

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, kazandıkları Euroleague şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Efes'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, kazandıkları Euroleague şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da önce Rus ekibi CSKA Moskova'yı yenip finale yükselen, ardından final maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes, yurda geldi. Lacivert-beyazlılarda bu yıl gösterdiği performans ile büyük çıkış yakalayan Sertaç Şanlı, havalimanında açıklamalarda bulundu.Üç sene boyunca şampiyon olabilmek için çok büyük çaba sarf ettiklerini ve bunu sonunda başarıyı yakaladıklarını dile getiren Şanlı, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir ortamda, böyle duygular yaşarken düzgün bir cümle kurmak çok zor. Çok mutluyuz. 3 sene boyunca inanılmaz çalıştık. İlk sene olmadı. 2'nci sene yarım kaldı. 3'üncü senede bunu başardığımız ve bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar