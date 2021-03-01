Sert şutlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed, Gerrard ve Batistuta'yı örnek alıyor
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Sert şutlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed, Gerrard ve Batistuta'yı örnek alıyor

01.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:32

BB Erzurumspor maçında 2 gol atan Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, ligde oynadığı 5 maçta 8 şut çekti ve tam 5 gol buldu. Golcü futbolcunun BB Erzurumspor'a attığı 2. goldeki sert vuruşu dikkat çekiciydi. Mohamed bir açıklamasında, sert şutları için Batistuta'nın "kaleyi yok etmeyi düşünüyorum" sözlerini örnek aldığını belirtmişti.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla alkış alan Mostafa Mohamed'in BB Erzurumspor'a attığı ikinci goldeki sert vuruşu da dikkat çekiciydi. Luyindama'nın uzun ortasında topla buluşan Mısırlı yıldız, kaleye 3.8 metre mesafeden golü buldu. Çektiği şut mesafenin de kısa olmasıyla 86 km hıza ulaşabildi. Ancak yapılan incelemede, "aynı şut 20 metre mesafeden çekilseydi 137 km hıza kadar çıkabilirdi" yorumu yapıldı.

GERRARD VE BATISTUTA'YI ÖRNEK ALIYOR

Attığı gollerle taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Muhammed, daha önce ülkesinde verdiği bir röportajda sert şutları için Gerrard ve Batistuta'yı örnek aldığını söylemişti. Yıldız futbolcu, Gerrard'ın, "Şutunuzla kaleciyi geçmeyi değil onu yok etmeyi düşünün", Batistuta'nın ise "Şut atarken hedefi bulmayı değil kaleyi yok etmeyi düşünüyorum" sözlerini kendisine prensip edindiğini ifade etmişti.

Sert şutlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed, Gerrard ve Batistuta'yı örnek alıyor

HER SİSTEME UYUM SAĞLIYOR

Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Nitekim Erzurum kalecisi Göktuğ da top Mustafa'nın ayağına geldiğinde çaresiz kaldı. Galatasaray'ı 2-0 galibiyete taşıyan Mısırlı futbolcu, ayrıca 3 kez top çaldı ve 4 kez ikili mücadele kazandı. Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en iyi transfer olma yolunda ilerleyen Muhammed, performansıyla ve attığı gollerle hemen hemen her sisteme ayak uydurabilecek bir potansiyele sahip oyuncu olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇELİLERİ GERİDE BIRAKTI

Mısırlı forvet, topla buluştuğu anda kaleyi yoklaması, takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerileriyle sivrildi. Ligde Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Erzurum ağlarını bulan Muhammed, kupada ise Alanya maçında skor kaydetti. Yıldız oyuncu bu performansıyla Cisse (4), Samatta (5), Valencia (5) gibi sezon başından bu yana F.Bahçe forması giyen oyuncuları geride bıraktı. Tabii 5 golü bulunan takım arkadaşı Falcao'yu da.

Sert şutlarıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed, Gerrard ve Batistuta'yı örnek alıyor
Haber Yorumları (2)
FETDAT: muhammet klas bir futbolcu fatih hocanın elinde daha güzelleşir diyorum hayırlı olsun
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SİLİFKELİ AVUKAT: nazara gelemese bari
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