Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı
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Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı

Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Furkan Yaman'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Furkan Yaman'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve son olarak Sarıyerspor'da top oynayan 25 yaşındaki forvet Furkan Yaman ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzaladığı sözleşme ile birlikte Afyonkarahisar kampındaki çalışmalara katılan Yaman, "Serik Belediyespor'da başarılı olmaya geldim. Atacağım gollerle Serikspor'u başarıdan başarıya çıkaracağız. İlk hafta deplasmanda oynayacağımız, Kahramanmaraş maçını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Son olarak Sarıyerspor'da oynayan Yaman daha önce Kayserispor, Ankaraspor, Menemenspor, Nazillispor ve Gümüşhanespor'da mücadele etti. - ANTALYA

Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı
Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı
Serik Belediyespor, Furkan Yaman ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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