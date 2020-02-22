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Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

22.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:31
Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak

Teknik Direktörü , Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

"DEVAM ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.


Haber Videosu

: Sergen Yalçın, Karius'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı: Seneye bizimle olmayacak
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