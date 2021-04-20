Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı
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Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı

Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar hakkında Siyah-Beyazlı taraftarlara kötü haber verdi. Yalçın, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda Aboubakar olmayacak" dedi. Mücadelede ikinci yarıya devam edemeyen Aboubakar gibi son anlarda Larin de sakatlanarak oyundan çıkınca Beşiktaş'ı endişe sardı.

Beşiktaş'a kötü haberler peş peşe geliyor. Kamerun Milli Takımı'ndan sakat olarak dönen Vincent Aboubakar için Teknik Direktör Sergen Yalçın kötü haber verdi. Yalçın, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda Aboubakar aramızda olmayacak" diye konuştu. Şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'ın taraftarları bu haberle derin üzüntü duydu.

LARİN'DE DE TEHLİKE VAR

Karşılaşmanın son anlarında bir pozisyonda sakatlık geçiren Cyle Larin de oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcunun da durumu İstanbul'daki tetkiklerin ardından netleşecek. Ancak Aboubakar'ın durumu daha ciddi gözüküyor.

Sergen Yalçın kötü haberi verdi! Aboubakar yüksek ihtimalle sezonu kapattı
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