Sergen Yalçın, kale için transfer hedefini belirledi: Türk bir kaleci kadroya katacağız Beşiktaş'ın yeni sezondaki transfer politikasıyla ilgili ipucu veren teknik direktör Sergen Yalçın, kadroya Türk bir kaleci dahil edeceklerini dile getirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından yeni sezon transfer stratejisiyle ilgili ipucu verdi.

Yeni sezon için kadroya takviye olarak 8-10 oyuncu istemesinin sorulması üzerine Sergen Yalçın, "Gökhan'ın ve Caner'in durumu belli değil. Eğer başkanımızın dediği gibi bizim bütçelerimize uygun olursa kalabilirler, bir sorun yok. Camiamız da onları seviyor, onlar da futbola burada devam etmek istiyorlarsa kalabilirler. Neticede planlıyoruz bir şeyler. Öncelikle Türkiye'den 4-5 tecrübeli oyuncu düşünüyoruz. Bunların içinde yabancı oyuncular da var. Avrupa'dan 4-5 tane yabancı oyuncu. Zaten kadromuz eksik yani ben 8-10 oyuncu derken hayali bir şey demedim. 8-10 dediğim minimum sayı zaten" dedi.

"8 YABANCIYI İÇERİDE KULLANMAK İSTİYORUZ"

Yalçın, gidiş gelişe göre kadroya dahil edilecek oyuncuların sayısının değişebileceğini vurguladı ve kaleci transferiyle ilgili, "Net söyleyeceğim bir şey; kaleyi Türk yapacağız, Ersin'in yanına tecrübeli bir Türk kaleci transfer edeceğiz. En azından kaleyi Türk yapabilirsek, biliyorsunuz federasyonun yeni çıkardığı o şahane kurallarda 8 yabancı oynayabiliyor. 3 tane Türk lazım. Biz kaleyi Türk oyuncu ile kurtarmayı düşünüyoruz. Ersin iyi performans sergiliyor, kendisine güveniyoruz. Yanına da bir tane tecrübeli Türk alıp orayı kapatıp 8 yabancıyı içeride kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.