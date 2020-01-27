Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile anlaşmasının ardından 47 yaşındaki teknik adamın yıllardır kullanmadığı Twitter'ındaki tweetler tekrar gün yüzüne çıktı.
27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:05
Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile 1.5 +yıllık anlaşma sağlamasının ardından deneyimli hocanın eski Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Yalçın'ın 2014 yılında kullanmayı bıraktığı hesaptaki paylaşımlar bir çok kişi tarafından paylaşılıyor.
İşte Sergen Yalçın'ın hesabındaki bazı paylaşımlar:
Haber Videosu: Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!
HABER YORUMLARI (4)
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feyk hesap.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kartallar yüksek uçarCevap Yaz Yayından Kaldır
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liseli aşkına gönderme yapar gibi :)))))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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teşekkürler sergen yalçınCevap Yaz Yayından Kaldır