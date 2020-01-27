: Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!

27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:05

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile 1.5 +yıllık anlaşma sağlamasının ardından deneyimli hocanın eski Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Yalçın'ın 2014 yılında kullanmayı bıraktığı hesaptaki paylaşımlar bir çok kişi tarafından paylaşılıyor.

İşte Sergen Yalçın'ın hesabındaki bazı paylaşımlar:

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