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Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile anlaşmasının ardından 47 yaşındaki teknik adamın yıllardır kullanmadığı Twitter'ındaki tweetler tekrar gün yüzüne çıktı.

27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:05
Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!

'ın ile 1.5 +yıllık anlaşma sağlamasının ardından deneyimli hocanın eski hesabında yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Yalçın'ın 2014 yılında kullanmayı bıraktığı hesaptaki paylaşımlar bir çok kişi tarafından paylaşılıyor.

İşte Sergen Yalçın'ın hesabındaki bazı paylaşımlar:


Haber Videosu

: Sergen Yalçın'ın yıllar önce attığı tweetler tekrar gündem oldu!
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