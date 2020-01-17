Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi
Devre arasında Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'nin transfer edilmesini isteyen Sergen Yalçın'ın bu talebi Yeni Malatyaspor yönetimi tarafından veto edildi. Sivas karşısında gelen 4-0'lık mağlubiyetin ardından da Yalçın ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
"ŞAMPİYON OLAMAYIZ"
Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında gelen ağır yenilgiyle son buldu.
(Skorer)
Haber Videosu: Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi
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KARDEŞİM ADAM TABİİ Kİ OYUNCU İSTİYCEK. EKSUKLERİ KENDİ BİLİYİ LAACevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Malatyasporun kadro derinliği yok 1. sınıf oyuncusu çok az bu kadroya rağmen lig de 8. sırada takımın defansta ve orta sahada futbolcuya ihtiyacı var, komşu il sivas şampiyonluğa oynuyorsa senin onlardan ne eksiğin var, futbolcu istiyor diye hoca gönderilirmi, asıl sebep, Ertuğrul Sağlamı, Erol Bulut u, Sergenin gönderilmesi için kuyularını kazan menecer diye geçinen Ali Ravcı , keşke Malatyaspora hoca olarak gelecek teknik adamın, gidenlerle konuşup öyle görev kabul etsin. . . . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SERGEN BABA GEL ARTIK ! KURTAR BİZİ BU IZDIRAPTAN!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Istanbul Takimlari dururken anadolu takimlarina sampiyonluk vermezler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır