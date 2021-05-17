Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler

Süper Lig'de nefes kesen sezonun sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Kupayı 16. kez müzesine götüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'in geldiği gün yaşanan bir diyaloğu anlattı. Tecrübeli hoca, "Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, 'Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.