Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
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Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de nefes kesen sezonun sonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı. Kupayı 16. kez müzesine götüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal'in geldiği gün yaşanan bir diyaloğu anlattı. Tecrübeli hoca, "Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, 'Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz' dedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun kazanılmasında en önemli pay sahiplerinden olan Rachid Ghezzal'in geldiği gün yaşananları anlattı.

"KOŞARAK ODAMA GELDİ"

Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun geldiği ilk gün yaşanan komik anıyı, "Rachid Ghezzal ilk geldiğinde menajeri Hakan Korkmaz'a benim nasıl biri olduğumu ve futbolculuğumu sormuş. 'Google'a bak anlarsın' demişler. O da merak edip açmış, eski maçlarımı izlemiş. Koşarak odama geldi, "Müthiş ve lider bir oyuncuymuşsunuz, hakkınızda yanlış düşünmüştüm ama şimdi hayran oldum" dedi. Rachid'in eksikleri vardı, özel çalışma ile gidermeye çalıştık" sözleriyle anlattı.

Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
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Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler - Haberler Spor
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