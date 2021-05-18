Yok artık Sergen! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşatan ismi istiyor
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Yok artık Sergen! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşatan ismi istiyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

2020-2021 Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yeni sezonda farklı kulvarlarda mücadele edecek siyah - beyazlı takımda bol alternatifli bir kadro kurulması amaçlanıyor.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bombayı patlatıyor. Dikkat çeken isim ise Fenerbahçeli yıldız oldu.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Siyah-beyazlı kulüp dış transfer için de harekat başlattı. Kartal Süper Lig'de bu sezon performanslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken iki yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Öte yandan siyah-beyazlı takım, Fenerbahçeli yıldızı gündemine aldı.

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CISSE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Papiss Cisse'yi gündemine aldı. Asist Analiz'in haberine göre siyah-beyazlı takım yıldız isimle görüşmeye başladı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Cisse 35 yaşında. ne yapacak bu ihtiyarı.??
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500
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