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Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" dedi.

08.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:15
Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında , taraftarı önünde FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.

"LUCESCU'YA ÇOK SAYGI DUYARIM"

Maçın ardından basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a sportif direktör olacağı konuşulan Lucescu ile ilgili "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok.Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" açıklamasında bulundu.

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