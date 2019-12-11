: Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı!

11.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:55

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti. Yalçın, basit ve bireysel hatalardan goller yediklerini kaydederek, "Sıkıntılı goller yedik. Doğal olarak bu da motivasyonu düşürdü. Oyunun son bölümünde son 20-25 dakikada Eren'in sakatlanmasıyla 10 kişi oynamak zorunda kaldık. İşler bizim için daha da zorlaştı. Ligde bu tür sonuçlar olabiliyor" diye konuştu.

"KOLAY BİR MÜSABAKA DEĞİL"

Yalçın, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Kolay bir müsabaka değil. Büyük bir takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Haftalardır kazanan bir takıma karşı oynayacağız ama sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya alışkın. İyi performans sergilemek, iyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu andaki tek beklentimiz. Bu hafta da oyunsal anlamda hazırlanacağız. Umarım iyi bir oyun ve skorla döneriz" değerlendirmesinde bulundu.

"BEN SOSYAL MEDYA KULLANMIYORUM"

Yalçın, sosyal medyada kendisinin yaptığı iddia edilen "Mutsuzum, uykularım kaçıyor" yazısıyla ilgili ise, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Zaman zaman sosyal medyada bu tür şeyler çıkıyor. Gece bana da attılar, ben de gördüm. Komikti bayağı" yorumunu yaptı.

İşte söz konusu paylaşım:

Kaynak: İHA

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