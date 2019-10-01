Sergen Yalçın, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrasında bugün yapılan idmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

01.10.2019 14:48
Sergen Yalçın, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon yüklemesi olarak gerçekleştirildi.

TAKIMIYLA SAHANIN ORTASINDA TOPLANTI YAPTI

Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, Antalyaspor maçındaki kötü görüntünün kendilerine yakışmadığını, Denizlispor mücadelesinde taraftara iyi bir takım izletmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada sakatlığın atlatan Bifouma da takımla birlikte çalıştı. Bifouma'nın görev verilmesi halinde cuma günü oynanacak Denizlispor müsabakasında sahadaki yerini alabileceği ifade edildi.

Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ve tedavisi devam eden Gökhan Töre dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (5)

  • LEVENT YENERMALATYA İSTİKLAL MAH.MUHTARI:
    Sergen hoca çalıştırmış olduğu takım için canını verir. en büyük artısı ise takımı hiçbir zaman negatif futbol değil pozitif futbol oynatır. hiç değilse oynattığı oyunla Malatyalının gönlüne girmiştir. Teşekkürler Sergen Hoca
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