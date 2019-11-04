Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya tepki

maçın 84. dakikasında itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan oyundan atılan Sergen Yalçın'ın Özkahya'nın kararına tepki gösterdiği, hakemin ise 'defol' dediği iddiaları ortalığı karıştırdı. Sergen Yalçın'a destek sosyal medyada destek yağdı.

04.11.2019 10:03
Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya tepki

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor müsabakasının 84. dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Teknik Direktör Sergen Yalçın'a destek büyüyor. Malatyalılar, hocalarına sosyal medyada açtıkları 'SergenYalçınYalnızDeğildir' başlık ile destek verdi.

'DEFOL GİT' DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kasımpaşa karşılaşmasının 84. dakikasında, takımı 2-1 öndeyken bir pozisyon nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından çift sarı kartla kırmızı kart görerek tribüne gönderilen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Özkahya'nın kararına büyük tepki göstermiş, mücadelenin hakeminin ise Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilmişti.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Yalçın, yardımcıları tarafından güçlükle sakinleştirilirken sosyal medyada, Sergen Yalçın'a büyük destek geldi. Başta Yeni Malatyaspor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı olmak üzere birçok Süper Lig ekibi Yalçın'a destek verirken, konuyla ilgili olarak Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanları ile Malatya Milletvekilleri de sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın yanında olduklarını belirtiler.

Yeni Malatyaspor Kulübü de resmi hesabından Sergen Yalçın'ın fotoğrafını paylaşarak hocalarının yanında olduğunu gösterdi.


VİDEO: Sergen Yalçın'a 'defol' dediği iddia edilen hakem Halis Özkahya'ya tepki
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YORUMLAR (9)

  • GADDAR KERİM:
    hakem niye defol desin sarı kartı gösteriyor sakin ol diyor. defol diyecek olsa direk kırmızı gösterir
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  • MEHMET YILMAZ:
    Adam gibi adam olan , Türk futbolunda unutulmayan izler bırakan, düzgün karekterli, bilgili Sergen Hocaya hakem tarafından söylenen DEFOL kelimesini ve Haksız yere kırmızı kart göstermesini kınıyorum. Türk Futbolunu katlediyorlar. Bünyamin Hoca neknik analizde Kasımpaşanın ilk golünün opsayt olduğunu, Robin yalçına gösterilen kırmızı kartın yanlış olduğunu açıklamıştır.
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  • YETKİN GÖZCÜ:
    hakemler hakemlik degil hakimlikı yapıyorlar meselenin özü bu
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  • RİZELİ:
    Fırat aydunus küfürlü konuştu hakemlik yapıyor şimdi Halis hocaya defol diyor. Geçen sene kulüpler birliği altında bu hakemlerle devam edeceğiz dediler gsye cephe aldı herkes ama olana bakınca gsye yardım ettiler diye iki hakeme lisans vermediler bu sene. Anlaşılan herkes istediği gibi at koşturuyor memlekette.
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