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Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu

Cenk Tosun'un sakatlığının ardından Alman basınına konuşan Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, "Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" diyerek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.

05.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:14

Darmstad forması giyen , hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör 'ten çağrı beklediğini söyledi. Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı.

"BENİM YERİME İSTATİSTİKLERİM KONUŞUYOR"

Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı.

Serdar Dursun

A Milli takımda , sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.

(Fotomaç)


Haber Videosu

: Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
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