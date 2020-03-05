Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
Cenk Tosun'un sakatlığının ardından Alman basınına konuşan Almanya 2. Lig takımlarından Darmstadt forması giyen Serdar Dursun, "Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" diyerek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.
Darmstad forması giyen Serdar Dursun, hayalinin Türk milli takımında oynamak olduğunu ve teknik direktör Şenol Güneş'ten çağrı beklediğini söyledi. Bild Gazetesi'nde "Hiçbir Türk benden iyi vuramaz" başlıklı verilen haberde 26 maçta 14 golle oynayan Serdar Dursun'un gözünü Türk milli takımına diktiği vurgulandı.
"BENİM YERİME İSTATİSTİKLERİM KONUŞUYOR"
Bundesliga 2'de son 7 maçında 6 gol atan 28 yaşındaki Serdar, konu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Şu anda Türk gazetelerinde ve sosyal medyada zaten çağrılabileceğim konuşuluyor ama beni görüp görmediklerini bilmiyorum. İstatistiklerim benim adıma konuştuğunu düşünüyorum. Dünya çapında şu anda benim gibi bir Türk golcü yok. Umudumdan asla vazgeçmedim" sözlerini kullandı.
A Milli takımda Cenk Tosun, sakatlığının ardından EURO 2020 umutlarını kapatırken, Şenol Güneş'in de nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.
(Fotomaç)
Haber Videosu: Serdar Dursun, "Dünyada benim gibi Türk golcü yok" diyerek Şenol Güneş'e çağrıda bulundu
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YAZIK LA KAFAYI YEMİŞ ELLAM ALMANYADACevap Yaz Yayından Kaldır
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Vaktiyle Ünal Karaman ve başka futbolcula bizim 2. ligden milli takıma katıldı. Üstelik seyrediyorsan Alman 2. ligi ile bizim çok süperrrr???? ligi karşılaştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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O YÜZDEN Mİ 2LİG. DİYE SORMAZLARMI ADAMA:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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onların 3. ligi bizim birinci lige bedel futbol bilginde takibinde 0Yayından Kaldır