Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,04 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro 6,75'ten sterlin ise 7,65'ten işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarında artış kararı sonrası değer kaybetmeye devam eden dolar/TL, dün 5,99'ya gerilemesinin ardından günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,03'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 6,04 seviyesinden işlem görüyor.
EURO VE STERLİN NE KADAR?
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,75, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,65 seviyesinden alıcı buluyor.
'DOLARDA 6,0350 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'
Analistler, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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