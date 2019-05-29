Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) pazartesi günü açıkladığı zorunlu karşılık oranlarında artış kararı sonrası değer kaybetmeye devam eden dolar/TL, dün 5,99'ya gerilemesinin ardından günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,03'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 6,04 seviyesinden işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,75, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,65 seviyesinden alıcı buluyor.

'DOLARDA 6,0350 ÖNEMLİ DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA