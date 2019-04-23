Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
Dün günü 5,8330 liradan kapatan dolar kuru bugün İstanbul serbest piyasada 5,8340 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, euro 6,5670 liradan güne başladı.
KAPALIÇARŞI'DA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 5,8330 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi.
DOLAR VE EURO GÜNÜ KAÇTAN KAPATTI?
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8330 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olmuştu.
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Kaynak: AA