Şenol Güneş Yarın Basın Toplantısı Düzenleyecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Güneş'in, toplantıda Beşiktaş'tan istifa edeceği iddia ediliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuşacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek olan toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş'in, Beşiktaş'taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor.
TFF GÖREVLENDİRDİ
1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı'nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi. Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş'in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
-
Türkiye dünya kupasını alır artık. . . Türk futbolu kimlerin elinde . . . yazıklar olsun. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Şenol hocaa emeğine sağlık ama artık iki tarafta zarar görüyor. ver istifanı milli takımımıza başarılar yaşat inşallah. tüpçüde gitti sen kaldır milli takımı ayağa.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bence bir dakiga bile durmaması gerekirdi durması zaten çok yanlışCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Yüzde yüz istifa edecek...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır