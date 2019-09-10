Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Moldova ile deplasmanda oynanacak olan 2020 Avrupa Şampiyonası maçında Hakan Çalhanoğlu'na forma vermeyeceği öğrenildi.

10.09.2019 09:40
Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik!

A Milli Takım evinde Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmişti. Bu maçta Hakan Çalhanoğlu yine beklentilerin uzağında kalmıştı. Kendisine verilen şansı iyi kullanamayan Milan'ın yıldız oyuncusu Çalhanoğlu'nun bu akşam Moldova maçına ilk 11'de çıkması beklenmiyor.

ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERDİ

Takvim'in haberine göre; A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6.maçında bugün Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol takımının sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli olurken Teknik Direktör Şenol Güneş, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmama kararı aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Kendisine yapılan eleştirilere 1-0 yendiğimiz Andorra maçı sonrası cevap veren Çalhanoğlu, "Eleştirileri görüyorum. Bana, "Milan'da oynadığın gibi Milli Takım'da oynamıyorsun." diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması. İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen, okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleri adım atmak için çok şeyler var. Kalitemi biliyorum" cevabıyla sözlerini noktaladı.

Şenol Güneş'ten yıldız oyuncuya kesik!
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YORUMLAR (8)

  • TÜRKİYİ:
    Şenol hoca olmaya başlamış hayret nasıl gördün ya bu çocuk millî takımda oynamıyor arkadaş, cenk tosunu da kes, yusuf yazıcıyı da kes, eskiden avrupada oynayan topçulara güvenirdik, şimdi Avrupa''ya gidenler bitiyor, Yusuf''un cenk Türkiye''de oynadıkları dönemde daha iyi idiler şimdi bitik durumdalar
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  • ARITMETIK SAZAN:
    Hakan´in oynamadigi maclarda Türkiye daha iyi oynuyor. Cok sisirilen bir oyuncu, ve milli takima fazla katkisi olmadigini düsünüyorum. Yetenekleri sinirli, ve sadece sut cekebiliyor. . Onu da bazen yapiyor
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  • MİLLİ:
    vallah ya moldava yi 3-4;0 yenemeslerse kimi yenecekler biz artik moldova andor gibi takimlarla degil franza almanya ispanya gibi takimla yuz göstermeluiyis
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  • PAKO:
    şenol kendi koltuğunu sağlama almak için aptalca konuşmalar yapıyor allah aşkına moldova kim ne kritik maçt eğer milli takım için bu maç kritikse vay halimize
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  • KRALEX:
    KIRITIK MAC DIYORYA LAA MOLDOVA KIM YA ALLAH İÇİN ADAM GİBİ OYNAYIN 5 TANE ATARSINIZZ ARTIK KATILALIM SU AVRUPA SAMPIYONASINAA
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  • MİSAFİR:
    Bu mac kritikse vay halimize izlanda fransa arnavutluk maclari ne olacak o halde senol hocam sen iyi kadro cikar sahaya o yeter andorra macindaki gibi orta sahayi gecmeyi bilmeyen takima bile defans agirlikli kadro cikardin.
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