Şenol Güneş'ten yabancı sınırı açıklaması: 6-7 tane yeter

13.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:40

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Glabel'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"EURO2020'ye katılmayı garantiledikten sonra uzun boşluk oldu. Hem kamp yerleri, hem maç programları yaptık. Mart'ta Slovenya ve Avusturya ile oynayacağız. Lig bitince Azerbaycan ve Kuzey İrlanda ile oynayacağız. Arkasından Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile oynayacağız. Sonrasında İtalya'ya geçeceğiz. İtalya ileoynadıktan sonra Bakü'ye geçeceğiz ve orada iki maç oynayacağız. Bakü'de kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz.İtalya maçı, sportif anlamda, tanıtım anlamında hem de Fair-Play anlamında çok önemli. Böyle bir açılış maçı bize denk geldi. Turnuvayı Türkiye'ye vermediler, Bakü'de oynamak bizim için büyük avantaj. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz. İkinci maç çok önemli, Galler ile oynayacağımız bu maçta iyi skor almalıyız. Galler iyi ve güçlü bir takım.

"MERİH DEMİRAL'I BİLMİYORUM"

Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum.Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz. Sol bekte sayı olarak eksiğiz. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. yeni oyuncular katacağız.

"14 YABANCININ YARISI OYNAMIYOR"

14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız. 14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter. Galatasaray, Emre Akbaba'yı 3-4 milyon euroya aldı. Onun yerine yabancı birini alsaydı kaç paraya alacaktı? 10 milyon euroya alacaktı. İşte yerli oyuncu bu.

"HADİ ADEM'İ OYNAT"

Falcao'nun maliyeti ne kadar, Adem Büyük'ün maliyeti ne kadar? Galatasaray fazla yabancı aldı, düşündüğü gibi çıkmadı. Falcao'yu oynatma bakalım hadi? Adem'i oynat, Falcao'yu beklet. Ne zaman oynar Adem, Falcao'nun kötü olduğunu görürsen ve Adem de iyiyse oynar. O zaman da neden aldın derler. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF'ye ödeme yapacaktı ama olmadı."