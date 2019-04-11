Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a Uyarı: Gereksiz Hareketlerden Kaçın
Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta rakip takım taraftarıyla diyaloğa giren Burak Yılmaz'a Şenol Güneş'ten uyarı geldi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz ligde geçen hafta deplasmanda oynanan Rize mücadelesinde attığı golün ardından tepki gösteren rakip takım taraftarlarına ellerini kulaklarına götürerek karşılık vermişti.
"GEREKSİZ HAREKETLERDEN KAÇIN"
Bu hareketinin ardından hakemden sarı kart gören ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alınan deneyimli futbolcuya özel uyarı verildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncusuna bu konuda dikkatli olması ve gereksiz hareketlerden kaçınması konusunda telkinde bulunduğu ifade edildi.
YORUMLAR (5)
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Hoppala Burak AGACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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önce yazmayı öğren, sonra yazCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Bu nikrop her znm öleydi ondan GS gönderdiya bjk de akil olsaydi olsaydi almazdi bunuCevap Yaz 2 14 Yayından KaldırMİLLİYETÇİ: yazı yazmayı öğren önce6 Yayından KaldırBAYA: gs nin karakteri bozuk olduğu için oraya giden oyuncularda insanlıktan çıkıyor. adam beşiktaşa geldi ibsanlık gördü. fetöcü gs liler.6 Yayından Kaldır