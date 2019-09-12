Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddederek, "Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum" diye yetkililere çıkıştı.

12.09.2019 08:35
Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, havaalanından kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti.

"NE DEMEK TAKIMDAN AYRI GİTMEK"

Yetkililer Güneş'e "Havaalanına gitmek için aracınız hazır" diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise "Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum" diyerek, reddetti.

Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Kaynak: Hürriyet

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