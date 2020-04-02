SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı - Spor
Şenol Güneş, Spor

Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:58

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.

TOPLAM RAKAM 500 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

"Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin 79 SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.

Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı

Haberin Videosu:

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında Spor
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım Spor
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
G.Saray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir Spor
G.Saray'ın Kadıköy'de 20 yıl sonra aldığı 3 puan geçersiz sayılabilir
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi Spor
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı! Spor
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı!
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Spor
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Polat Seda Sayan Demet Şener Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Avrupa İtalya Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:18:14. #1.15#
title