Enzo Roco neden alındı?

Quaresma bunu hep yapıyor

Adriano kalacak mı, gidecek mi?

ALİ DANAŞ -İSTANBUL -DHA

Süper Lig'in ikinci devresine Akhisarspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, mutlak 3 puan için çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından 1 puan alarak şampiyonluk yolunda büyük bir kayıp yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstün görünen ve 3 net pozisyondan faydalanamayan siyah beyazlılarda Mirin'in sakatlanması tüm planları bozdu. Ancak bu sakatlık sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in tercihleri maça damgasını vurdu ve Beşiktaş ikinci yarıda orta sahadaki üstünlüğünü Erzurumspor'a kaptırdı. Mirin'in sakatlığı sonrası, takımdaki tek yedek stoper Roco'yu veya orta sahaya Atiba'yı almayan Güneş, Mustafa Pektemek tercihi ile hem sistemi, hem de oyuncuların yerini değiştirdi. Medel'i stopere çeken, Ljajic'i orta sahada daha geriye koyan tecrübeli teknik adamın bu tercihleri orta sahada zafiyete yol açtı. Kaptığı toplarla orta sahayı çok rahat geçerek tehlikeli ataklar yapan Erzurumspor, en azından 1 puan almak istediği maçta amacına ulaşmış oldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in gole ihtiyacı olduğu dakikalarda Burak'ı çıkartması da maça ait bir başka eleştiri konusuydu. Ancak Burak'ın yorgun olması, değişiklik için Şenol Güneş açısından geçerli bir sebepti.

ENZO ROCO NEDEN ALINDI?

Bu arada Şenol Güneş'in Vida'nın cezalı olduğu karşılaşmada, Mirin'in de sakatlanmasından sonra takımdaki tek yedek stoper olan Enzo Roco'yu tercih etmemesi, bu transferin bir kez daha sorgulanmasına yol açtı.

Şili'li stoper, geldiğinden bu yana teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne bir türlü giremedi ve beklediği forma şansını yakalayamadı. İlk devrede sadece 5 maçta forma giyebilen Roco, bu maçların ikisinde 90'ar dakika sahada kalırken diğer üçünde ise oyuna sonradan dahil oldu. Şenol Güneş'in sakatlık ve cezalı durumunda bile Roco'nun yerine önce Necip'i, olmazsa Medel'i oynatması akıllara bir kez daha 'Roco neden alındı?' sorusunu getirdi.

QUARESMA BUNU HEP YAPIYOR

Bir süredir 'sözleşmesini fesh etme' isteği ile Beşiktaş gündemini oldukça fazla meşgul eden Ricardo Quaresma dün akşam kredisini adeta bitirdi.

Genelde kritik ve zorlu geçen maçlarda gördüğü kırmızı kartlarla takımını yalnız bırakan Quaresma, skora olumlu yönde yaptığı katkılar kadar, olumsuz yönde yaptıklarıyla da göze çarpıyor. Daha önce puan kaybı yaşanılan Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ve Avrupa yolunun kapandığı Malmö maçında gördüğü kırmızı kartlar akıllardayken, Erzurumspor maçının 86'ncı dakikasında gördüğü kırmızı kartla resmen 'huylu huyundan vazgeçmez' ata sözünü akıllara getirdi. Beşiktaş kariyeri boyunca 9'uncu kırmızı kartını gören Portekizli oyuncu artık taraftarların da büyük bir bölümünden aldığı desteğini kaybetti. Son anda kendi cephesinde aksi bir karar alınmaması halinde, bir kaç gün içinde Beşiktaş'tan ayrılacak olan Quaresma, böylelikle 2'nci Beşiktaş macerasını kırmızı kartla tamamlamış olacak.

ADRİANO KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Pepe ve Vagner Love'dan sonra Quaresma'nın da her an sözleşmeyi fesh edecek olmasından sonra Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edebilir.

Bir süredir Brezilya basını ve Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Adriano'nun Beşiktaş'tan ayrılıp Brezilya'ya döneceği konusunda oldukça emin açıklamalar yapıyor. 6 aylık alacağına karşılık sözleşmesini fesh edeceğini ve Adrianao'nun Santos formasını giyeceğini söyleyen Carlos Peres'in açıklamalarına karşılık, Beşiktaş transfer komitesi Adriano'nun Beşiktaş'ta kalacağından emin görünüyor. Brezilyalı sol bek ile yeni sözleşme konusunda çok büyük oranda anlaşan transfer komitesi yakın bir zamanda 1+1 yıl olarak imzaların atılacağını belirtiyor.

Kaynak: DHA