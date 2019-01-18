Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Ligdeki 300. Galibiyetini Aldı
Beşiktaş, Süper Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlarken, Teknik Direktör Şenol Güneş de Süper Ligdeki 300. galibiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, deplasmanda Dorukhan, Gökhan Gönül ve Larin'in golleriyle 3-1 galip gelirken, siyah-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Şenol Güneş de kariyerindeki 300. Süper Lig galibiyetine imza atmış oldu.
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TEKNİK DİREKTÖR ŞENOL GÜNEŞ
Teknik direktörlük macerasına 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da başlayan ve bugüne kadar İstanbulspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile 563 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, bugün alınan 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'deki 300. galibiyetine uzandı. Süper Lig'de en çok galibiyet alan teknik adam unvanına sahip olan Şenol Güneş'i, 380 maçta 277 galibiyet alan Fatih Terim takip ediyor. 477 maçta 209 galibiyet alan Aykut Kocaman ise bu anlamda 3. sırada.
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Darisi fenerin basina bahceliyim sonuna kadar o günüde bekleyecegimCevap Yaz Yayından Kaldır
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AKHİSARIN 13 YABANCI ÇIKTIĞINI BİLİYOSUN UYARMADIN SENİ ZIMBARATOR SENİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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